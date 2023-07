Nasce a Fermo una Galleria d'Arte Contemporanea, 13 Artisti in Mostra

Nasce a Fermo una galleria d’arte contemporanea, un angolo di creatività e di bellezza che ha già attirato l’attenzione di artisti di altissimo livello. L’iniziativa è di Lorena Massucci, artista originale e talentuosa, già presidente del consiglio comunale. I locali sono quelli del suo storico palazzo, Erioni Falconi, in corso Cefalonia, l’idea era quella di creare un luogo che potesse essere vetrina di arte e di cultura, di incontro e di confronto tra stili diversi. Il taglio del nastro è previsto per sabato pomeriggio alle 18, in apertura della notte bianca di Fermo, alla presenza della critica d’arte Maria Palladino che verrà appositamente da Padova. Sono 13 gli artisti che esporranno 24 opere in totale, ci sono Alberto Arimatea, Rossella Bracalente, Claudio Castellani, Giancarlo Cuccù, Nico De Sanctis, Giordi Friscolanti e Rebecca Antognozzi, Mimmi Monti, Giada Pasquini, Domenico Pichini, Eugenio Sbattella, Isabela Seralio, Barbara Tonici, Maria Venezia.