Nasce Casa Mauro, nel ricordo di Mauro de Angelis

Dove c’è un nuovo bisogno, la comunità di Capodarco trova la risposta. Si chiamerà Casa Mauro, nel ricordo dell’imprenditore Mauro de Angelis scomparso recentemente, la nuova struttura residenziale della comunità di Capodarco dedicata a giovani adulti con disabilità psico fisica grave e gravissima. L’inaugurazione è prevista per sabato 25 maggio, in via Indipendenza a Capodarco, alla presenza della autorità e di Catia Giaconi, prorettrice vicaria e docente dell’università di Macerata, che parlerà di come si predispongono i sistemi di comunicazione aumentativa alternativa. Don Vinicio Albanesi, presidente della comunità, in questi giorni è in Albania dove c’è una struttura che pure afferisce a Capodarco: "E’ una nuova sfida per noi, racconta, sono persone con disabilità, soprattutto psichiche, gravissime che finora abbiamo tenuto in regime semiresidenziale e che adesso avremo in residenzialità piena. Saranno 12 posti letto e si tratta di situazioni delicatissime che hanno bisogno di un’assistenza altamente specializzata. Noi siamo pronti a cogliere anche questa opportunità".

Da tempo don Vinicio è tornato a battersi in prima linea per chiedere un welfare che si misuri con le reali difficoltà delle persone: "Chiediamo una nuova organizzazione dell’assistenza alle fragilità, ai malati, agli anziani, ai disabili, che sia davvero umana, che rimetta al centro le persone. Chi soffre non è uno scarto e non può essere considerato tale, è la filosofia che regge Capodarco da sempre, nel puntare su ciò che resta di una persona non su ciò che ha perso o che non ha. Per noi tutti sono preziosi e la vita va vissuta con iena dignità e nell’amore".