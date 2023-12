Nasce il centro anti fumo: "Dipendenza in aumento"

Un progetto per rimettere al centro il respiro delle persone, per portare salute e stili di vita corretti. Si chiama proprio Respiro il centro anti fumo che nasce su iniziativa del Dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast, una realtà mista pubblico e privato, comunità del territorio, gli ambiti socio sanitari e i distretti sanitari. Il direttore facente funzioni del centro è Giorgio Pennelli che spiega come il dipartimento gestisca finanziamenti regionali che arrivano ogni due anni, a sostenere progetti: "In questa cornice un anno e mezzo fa abbiamo pensato di occuparci del trattamento del tabagismo, la dipendenza da nicotina rientra tra i livelli essenziali di assistenza 2017, dati recenti ci dicono che un trend che era in diminuzione prima del covid ha avuto una inversione di tendenza, più 2 per cento, un quarto della popolazione adulta fuma, il dato sui giovani parla di 15enni che fumano già e sono il 31 per cento del totale". Nello staff dell’iniziativa ci sono Francesca Pieragostini e Sabrina Petrelli che ribadiscono: "La prima cosa è stata quella di costruire un messaggio, un brand che parlasse di salute e di affidabilità. Il logo è un albero della vita rovesciato che richiama i polmoni sani. Di sicuro ci poniamo in una condizione di non giudizio e ci apriamo alle difficoltà di chi non riesce a fare a meno delle sigarette". Il centro sarà all’interno della comunità di Capodarco, in via Valloscura, per accedere si chiama il numero 0734 683907 e si prende appuntamento, la gestione è della comunità Arcobaleno di cui è responsabile Elia Africani: "Bisogna generare cambiamento, il target del progetto sono persone tra i 18 e i 35 anni ma possono rivolgersi al servizio 50enni capaci di riconoscere la problematica. Uno pneumologo si occuperà della parte sanitaria, lo psicologo per la dipendenza. Le sigarette elettroniche oggi per i giovanissimi sono uno strumento che è di legame sociale, usa e getta, vogliamo generare significati nuovi, esplorare valori diversi e punti di vista alternativi". "È la posizione culturale di un servizio per le dipendenze, spiega ancora Pannelli, noi curiamo pazienti, malati che abbiamo il dovere di curare. La sigaretta elettronica può essere utile per chi vuole smettere di fumare, come fosse il metadone, fa male ugualmente per chi si accosta a questo strumento sperando di limitare i danni". LA direttrice sanitaria Simona Bianchi sottolinea: "Gli adolescenti stanno ricominciando a fumare, molto più le donne che gli uomini. Bisogna togliere questa crescita e agire sulle popolazioni più giovani, per evitare di avere conseguenze peggiori quando poi diventeranno cinquantenni. E’ essenziale lavorare sulla prevenzione".

Angelica Malvatani