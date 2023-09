Nasce la ’Polisportiva Amandola’

Fra le iniziative dell’estate amandolese 2023 spicca il ‘Sibillini Summer Camp’, progetto fortemente voluto da un gruppo di genitori locali, con l’obiettivo di rilanciare l’attività calcistica di bambini, giovani e ragazzi ormai ferma dal periodo della pandemia.

Per diversi anni non è stato possibile dare la possibilità agli amanti del calcio di praticare lo sport al quale, grandi e piccini, si affacciano da sempre con passione.

L’esperienza proposta si è rivelata molto positiva, numerose sono state le adesioni e grande la soddisfazione dei promotori. Da qui è scaturita l’idea di creare una nuova società, ovvero la ‘Polisportiva Amandola’, costituita da nove soci fondatori che si sono rimboccati le maniche per rilanciare non solo il gioco del calcio, ma per lo sport nella sua accezione più ampia. Di fatto, trattandosi proprio di una Polisportiva, ci sarà la possibilità di gestire varie discipline con lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dello sport in tutte le sue forme.

Si partirà con il calcio la cui attività sarà estesa a destinatari di età compresa tra i 6 e 14 anni, organizzata nelle categorie: Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

Le iscrizioni sono già aperte, per informazioni è possibile consultare la pagina facebook Polisportiva Amandola, nella quale sono reperibili i vari contatti con l’auspicio che molte famiglie aderiscano.