Nel distretto del cappello, nasce la Polisportiva Kairos 3Monti. La neonata società sportiva, è stata fondata, per rispondere alle esigenze dei ragazzi di tre comuni: Massa Fermana, Montappone e Monte Vidon Corrado, di giocare a calcio nel proprio territorio. Un’esigenza, raccolta da un nutrito gruppo di dirigenti. Il primo tassello posto dalla Kairos 3Monti, è stata la costituzione di una squadra di calcio, che prenderà parte al prossimo campionato di Terza Categoria, la cui rosa sarà composta quasi esclusivamente da ragazzi della zona. Allo stesso tempo, è ben avviata l’organizzazione di una formazione di calcio a 5 femminile. Nei piani della società, per gli anni a seguire, ci sono la possibilità di dare vita a una scuola calcio e ampliare il proprio raggio d’azione. Il nome scelto Kairos appunto, deriva dal greco che indica il momento opportuno e dunque la possibilità colta dai tre paesi (3Monti), di tornare a vivere la passione per il calcio e per lo sport in generale, che negli ultimi anni si era assopita per svariati motivi, dando così un’opportunità di sport e socialità ai ragazzi e appassionati. A supportare la Kairos 3Monti ci saranno anche le tre Amministrazioni comunali, che attraverso i Sindaci, hanno già espresso massima collaborazione. A livello sportivo, la squadra è stata affidata a mister Anacleto Pochini.