Nasce la sala del commiato al cimitero

L’assessore Daniele Stacchietti ritiene che quella che sarà aperta al pubblico da domani, sia "la prima sala del commiato pubblica dentro al cimitero, gestita e realizzata dal Comune". "C’è stata la volontà dell’amministrazione di andare incontro a esigenze avanzate dai cittadini, mettendo a disposizione lo spazio, dietro versamento di una tariffa, che sarebbe meglio chiamare rimborso per le spese di gestione, fissata in 200 euro (indipendentemente dal tempo di utilizzo) perché non vogliamo trarre alcun profitto da questa iniziativa, solo coprire i costi" spiega ancora Stacchietti. Le stesse agenzie di pompe funebri, nelle riunioni avute con l’amministrazione avevano confermato la forte richiesta di un simile servizio in città, dato che manca del tutto l’opportunità di allestire una camera ardente in un luogo che non sia il proprio domicilio. Al momento del decesso, la richiesta per utilizzare la sala del commiato viene fatta subito, o direttamente dai congiunti, oppure provvede l’agenzia delle onoranze funebri. "Non c’è bisogno di andare in Comune. Abbiamo preparato una modulistica per la richiesta e, se la stanza è disponibile, viene subito rilasciata l’autorizzazione da parte degli uffici, non occorrono deliberazioni né altro. E’ tutto molto rapido". Data la presenza di cittadini di diverse e religioni (a Porto Sant’Elpidio c’è una nutrita comunità di sikh e stranieri anche di terza generazione) lo spazio è stato concepito per essere idoneo per tutte le fedi religiose, senza privilegiarne alcuna, "abbiamo ritenuto giusto conferirle un assetto più neutro possibile. Alla connotazione religiosa pensano i familiari", conclude Stacchietti.

m. c.