Nasce la società di basket:: "Ecco la nostra passione"

Un legame forte quello di Montegiorgio con lo sport, dal calcio al tennis: da quest’anno ci sarà anche una squadra di basket impegnata nel campionato di Divisione Regionale 2. Si chiama molto semplicemente ‘Montegiorgio Basket’ ed è la nuovissima società montegiorgese fortemente voluta da un gruppo di giovani del territorio per trasformare la loro passione in qualcosa di più stimolante, magari con l’intento di far divertire gli appassionati della vallata e di catturare l’attenzione di altri giovani. La squadra fondata a luglio 2024 conta 16 giocatori con età compresa fra 23 e 30 anni e un Direttivo che si è ritrovato venerdì sera per una seduta di allenamento e per discutere alcuni dettagli presso la palestra di Piane di Montegiorgio. Il Direttivo della società è composto da: Enea Hoxha nelle vesti di presidente; Michele Vesprini vice presidente; Marco Sollini consigliere e Ivan Burato coach. Mentre fanno parte della squadra: Enea Hoxha, Marco Sollini, Luca Abbruzzetti, Luca Azzurro, Giacomo Cordella, Davide Damico, Andrea Del Medico, Leonardo Dragusin, Alexander Micele, Leonard Osamni, Leonardo Rossi e Giorgio Smerilli. "Siamo un gruppo appena costituito – racconta il presidente Enea Hoxha – abbiamo deciso di trasformare questa nostra passione in qualcosa di più concreto. Abbiamo raccolto giocatori qui del territorio in larga parte di Montegiorgio e dei comuni limitrofi, poi Montegranaro e Porto San Giorgio".

Alessio Carassai