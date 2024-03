‘La festa è più festa’ se condivisa con spirito allegro e in compagnia. Dalla consapevolezza di far parte di una comunità e di essere accanto a chi può averne bisogno nasce l’evento ‘Casa mia è casa tua’: il pranzo di solidarietà in programma il 31 marzo al centro sociale ‘Santa Petronilla’. "Ho pensato di prendere ad esempio – ha spiegato l’ideatrice e organizzatrice Gaia Capponi – quello di numerose città che organizzano momenti conviviali per chi non ha la possibilità di vivere le giornate di festa con i propri cari o attraversa un periodo di difficoltà e vuole celebrare la Santa Pasqua o chi semplicemente una domenica tanto che nel titolo dell’evento si fa riferimento a una ‘casa che diventa comune’, riprendendo il leitmotiv della canzone di Ghali al recente festival di Sanremo". C’è il patrocinio del Comune, l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri ha accolto l’idea con entusiasmo individuando lo spazio più adatto. "Circa un paio di mesi fa l’idea ha preso corpo parlandone con Simone Donzelli che, essendo impegnato nel settore del commercio e macellazione, ha donato i quantitativi di carne necessari – conclude Capponi – Michela D’Alessandro ha messo a disposizione l’esperienza grafica per la locandina; Francesco D’Addio la sua abilità di cuoco. Uno speciale ringraziamento al pastificio De Carlonis e alla panetteria-pasticceria 180 Gradi per aver contribuito al menù: antipasto, tagliatelle ai carciofi, agnello al forno, contorno e dolce". Partecipazione gratuita, bisogna prenotarsi entro il 25 marzo al numero 345-1246221.