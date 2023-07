Nasce ’Umbria Beach’ Alla conquista dei turisti

Sulla terrazza della sede della Confartigianato, dirigenti locali e provinciali dell’associazione di categoria hanno illustrato le iniziative estive e autunnali messe in campo a Porto Sant’Elpidio, ma i discorsi, vista la presenza della nuova amministrazione comunale, sono scivolati sui flussi turistici, su come attrarli e favorirli, concentrandosi e facendo lavorare insieme le città costiere al progetto che il segretario regionale, Giorgio Menichelli, ha indicato come ‘Umbria Beach’.

Gli eventi targati Confartigianato spaziano dai concorsi di bellezza Miss Blumare e Mister of the year, in programma il 1 agosto, in piazza Garibaldi, con 18 ragazze e 15 ragazzi che ambiscono al titolo e col coinvolgimento di attività commerciali locali per una sfilata di abbigliamento, accessori, gioielli e vini; il 4 agosto, la finale e la proclamazione dei vincitori della 19a edizione di Falerio d’aMare che ha visto la partecipazione di 22 cantine per 26 vini (equamente divisi tra Falerio e Falerio Pecorino) e 15 locali (2 di Sant’Elpidio a Mare e 13 di Porto) che hanno creato piatti per interessanti abbinamenti; da fine settembre alla fine di ottobre, ‘Aperitivo Mare’, iniziativa mirata per destagionalizzare gli eventi; dal 27 settembre al 1 ottobre, le attività di ristorazioni associate parteciperanno a Foligno a ‘I primi d’Italia’; lo show cooking durante lo StoccoFest per San Crispino; a novembre, corsi sui vini e "stiamo pensando al periodo natalizio" hanno spiegato Milena Sebastiani, insieme al presidente Confartigianato Fermo, Lorenzo Totò e a Stefano Isidori (Ais Marche). Il tutto in sinergia col Comune, come hanno confermato apprezzando la programmazione, il sindaco Massimiliano Ciarpella e gli assessori Elisa Torresi e Andrea Balestrieri.

Interessante il capitolo relativo ai movimenti turistici per i quali, secondo Menichelli, la riflessione va estesa "all’intera comunità di paesi che guardano a un bacino turistico come quello umbro. L’idea è di costituire un ambito, che chiamo Umbria Beach, una cooperazione tra Comuni costieri per la creazione di un sistema di accoglienza per il pendolarismo turistico dell’entroterra umbro, anche facendo sì che vengano evitati i cantieri estivi lungo le principali direttrici". Il consigliere regionale Andrea Putzu ha assicurato che questi ed altri impegni e prospettive legati ad incentivare il turismo umbro (e non solo), sono già ben presenti alla Regione.

Marisa Colibazzi