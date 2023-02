Nasce un centro per la ricerca musicologica

Nasce a Fermo il primo centro interuniversitario per la ricerca musicologica, una realtà che vede insieme due conservatori e l’università di Macerata, per dare slancio allo studio e alla produzione musicale contemporanea. Grande la soddisfazione del direttore del Conservatorio di Fermo, Nicola Verzina, che è nel comitato scientifico del centro insieme con Paolo Rosato, docente del Conservatorio di Pescara, e Vincenzo Caporaletti, docente dell’università di Macerata che è anche stato scelto come direttore dalla nuova realtà culturale. "È un incontro importante – spiega Verzina – nasce un centro di ricerca che per la prima volta si costituisce in Italia tra una università e due conservatori. Il nostro è un consorzio che mette in sinergia interessi, forze e potenzialità diverse. La cosa che a noi come consiglio scientifico interessa è quella di coniugare oltre all’aspetto musicologico quello performativo e compositivo che vanno in interazione per la definizione di un approccio nuovo della ricerca. Il centro è nato a Fermo in conseguenza di una serie di attività già fatte negli anni passati. Porteremo avanti relazioni, esecuzioni, riflessioni sui brani, facciamo parlare compositori, avremo occasioni per riflettere e confrontarci su prospettive diverse e innovative". Rosato, che per 14 anni ha insegnato anche a Fermo, parla di una una ricerca che ha una valenza scientifica e mette insieme competizione, performance, integrati in modo da convergere in un luogo che sia di sinergia reale. Caporaletti spiega che a Fermo c’è il giusto contesto per un progetto del genere: "Dal punto di vista storico raccogliamo una eredità importante che è quella dell’istituto firmano di musicologia, nato negli anni ‘90 su iniziativa del professor De Natale e vedeva il Conservatorio e l’università insieme. Tanti colleghi si sono formati lì, venivano a Fermo tante personalità. La nostra ambizione è quella di raccogliere quella tradizione, abbiamo espanso il raggio di azione, siamo una realtà che copre un territorio molto vasto e copre esigenze culturali di ricerca musicologica, ma anche pedagogica e didattica. Prevediamo l’organizzazione di master, corsi di vario tipo ma anche nuovi spazi per ricerche e dottorati, stiamo anticipando e precedendo la riforma che ha già valorizzato i conservatori come istituti di alta formazione. È una sinergia con le università che noi stiamo già anticipando, stiamo realizzando la compenetrazione di varie vocazioni di tipo didattico pedagogico insieme con la tradizione di speculazione che caratterizza la ricerca universitaria. Questo tipo di prospettiva apre al ‘900 soprattutto, il centro si collega con Parigi, dove dirigo il centro di ricerca internazionale che ha utilizzato la mia teoria della musiche audio tattili, un collegamento internazionale che sarà un filo diretto". Il primo grande evento sarà il 4 e il 5 maggio per un convegno sul linguaggio musicale con esperti che arriveranno da tutta Italia e dall’estero, da Parigi. In autunno ci sarà un evento internazionale legato al jazz e i saranno momenti di produzione musicale, il primo dei quali sarà l’incisione di un disco di Bruno Maderna a 50 anni dalla morte, protagonista l’ensamble di musica contemporanea del Conservatorio.

Angelica Malvatani