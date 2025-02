Nasce ’Violenza, se la riconosci la eviti’

Le notizie purtroppo continue di violenze, abusi fisici, psicologici e una serie di altri atti che limitano e mettono a rischio la libertà altrui ha indotto Roberto Fantuzi (Eventi in sicurezza Aps) a fare qualcosa per cercare di invertire una deriva sempre più preoccupante. "Ho pensato che non si può starsene fermi a guardare e, nel mio piccolo, ho pensato di dare vita a un’associazione, ‘Violenza, se la Riconosci la eviti’ per educare le nuove generazioni, genitori, insegnanti, ma non solo loro, a riconoscere i segnali di violenza sul nascere, ad avere il coraggio di parlare".

Per dare vita a questa realtà, Fantuzi si è avvalso della collaborazione di realtà associative del fermano: Feat to Fight, +Artisti Aps, Ant. Al momento, i primi corsi di difesa personale si stanno svolgendo nella vicina Civitanova Marche, ma "vogliamo portare avanti la mission che ci siamo dati anche utilizzando le arti espressive come la musica e il teatro, avvalendoci di professionisti del settore". In questa prima fase, Fantuzi ha deciso di mettere a disposizione le opportunità di dotarsi di strumenti per riconoscere la violenza, a titolo gratuito.

"Nella serie di incontri saranno insegnati, sempre da personale specializzato, i principi dell’autodifesa, ma ci sarà spazio per testimonianze di vittime, di rappresentanti delle istituzioni e di professionisti che hanno a che fare con i vari aspetti connessi alla violenza, non solo fisica, ma anche psicologica e finanziaria". Un obiettivo lodevole quello della neonata associazione condiviso, sin da subito da altre realtà che si sono affiancate, pronte a collaborare. "Per me l’importante è non restare a guardare con le mani in mano, nella convinzione che tutti possiamo fare la nostra parte, insieme, per cambiare una società in cui crediamo ci sia ancora tanto di buono".

Marisa Colibazzi