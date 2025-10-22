Nascerà l‘Adventure Bike Park Falerone

E’ stato presentato nei giorni scorsi il nuovissimo progetto denominato ‘Adventure Bike Park Falerone’, che sarà realizzato nel parco di San Paolino di Falerone. Grazie ad un programma ministeriale nazionale, l’Amministrazione di Falerone ha partecipato ad un bando denominato ‘Bici in Comune’ attraverso i finanziamenti dedicati a sport e salute, che ha permesso al Comune di ottenere un finanziamento di 25.000 euro, che sarà utilizzato per realizzare un bike park nella località di San Paolino.

"Abbiamo aderito a questo bando ed è stato un successo – spiega Valerio Cosimi, assessore allo sport – raggiungendo la 64° posizione a livello nazionale, nelle Marche sono stati finanziati solo 3 progetti fra cui appunto il nostro. Il piano prevede la realizzazione di un bike park completamento attrezzato per bici su una superficie di circa un ettaro di terreno; sarà realizzato un tracciato con curve paraboliche, cunette per i salti, protezioni e tutto quello che serve per praticare questo sport in sicurezza e soprattutto far divertire gli appassionati di tutte le età che praticano questa disciplina.

Il progetto è stato seguito da una ditta specializzata di Livigno che si occupa solo di questo, ho potuto osservate in linea di massima il tracciato e credo che sarà molto divertente. Il parco di San Paolino, ospita già numerose attività, e quest’Amministrazione ha sempre puntato alla valorizzazione strategica di questa area verde per finalità sportive, ludiche e turistiche. Il bike park va appunto in questa direzione, offrirà un elemento di attrazione in più per residenti della vallata, appassionati di bike e turisti, allo stesso tempo offrirà l’opportunità di praticare una sana attività sportiva all’aperto con i benefici per la salute che ne derivano.

L’area di San Paolino ospita già il piano di piantumazione degli alberi, uno per ogni nuovo nato in paese; qui è stato allestito un percorso fitness; una passeggiata ambientale; area picnic e nel periodo estivo in questa zona si alternano diverse iniziative a carattere ludico e culturale.

"La tabella di marcia prevede l’avvio dei lavori per la realizzazione del bike park nel mese di febbraio – continua Valerio Cosimi – e contiamo che sarà riconsegnato alla comunità entro l’inizio della primavera così da renderlo subito fruibile ai residenti di tutta la vallata. Il bike park sarà completamente gratuito e aperto al pubblico senza limitazioni". Sicuramente una novità che andrà incontro agli appassionati di mountain bike, di cross e soprattutto dei giovani che potranno ritrovarsi qui per praticare una sana disciplina sportiva, socializzare; ma anche una struttura attrezzata dove poter organizzare gare sportive a tema ricolte alle varie categoria e specialità.

Alessio Carassai