Nascondeva la cocaina nelle mutande: pusher denunciato

Dopo una rocambolesca fuga sono stati bloccati dalla polizia ed è emerso che uno di loro aveva un ingente quantitativo di cocaina nascosto negli slip. L’operazione della squadra mobile ha preso il via dopo la segnalazione di una presunta piazza di spaccio a Pedaso dove compariva spesso una Bmw di colore bianco. Così mentre i poliziotti percorrevano la Statale Adriatica in direzione sud, hanno incrociato proprio quell’auto che viaggiava in senso opposto di marcia con a bordo due giovani albanesi. Questi, riconoscendo i poliziotti nonostante fossero in un’auto "civetta", hanno aumentato la velocità cercando di eludere un probabile controllo. Gli agenti, conoscendo bene i due personaggi, hanno invertito la marcia e, da Marina di Altidona, con i dispositivi luminosi e acustici attivi, si sono messi all’inseguimento della vettura intercettata. Giunti tra Marina Palmense e Porto San Giorgio, il conducente della Bmw ha cercato nuovamente di seminare la polizia tagliando la strada per dirigersi in contrada San Pietro Vecchio, fino a quando non sono stati bloccati in zona Molino Paci, nei pressi del ponticello di legno. E’ terminata così la folle corsa dei due giovani albanesi che, una volta fatti scendere dal veicolo, hanno mostrato un atteggiamento di nervosismo tale da far supporre che stessero nascondendo qualcosa. E’ scattata immediatamente la perquisizione per entrambi: il conducente è risultato negativo al controllo, mentre il passeggero celava all’interno degli slip 8 involucri termosaldati di sostanza polverosa di colore bianco. Inoltre, in un contenitore trovato sempre nella disponibilità del passeggero, vi era altro stupefacente non ancora suddiviso e banconote da piccolo taglio per 300 euro, mentre nelle tasche altri 1600 euro. Il conducente è stato invitato ad allontanarsi e sanzionato, il passeggero è stato accompagnato in questura, fotosegnalato e denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria.

