Nascosti in auto due panetti di hashish

Lo avevano fermato alla guida della sua auto per un controllo, ma il suo nervosismo aveva insospettito i finanzieri, che avevano approfondito le verifiche con il cane antidroga, e così avevano rinvenuto due panetti di hashish. Per questo motivo un giovane fermano è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa a segno nel tardo pomeriggio del primo febbraio scorso lungo la costa fermana. Una pattuglia di finanzieri era entrata in azione rinvenendo la droga in una borsa di pelle nera, che il giovane aveva cercato più volte di nascondere all’interno della vettura. Complessivamente, la sostanza stupefacente rinvenuta ammontava a più di 160 grammi.