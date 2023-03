Nascosti nel casolare droga, armi e soldi: condannata 50enne

Agli occhi della gente comune era una semplice custode, invece era stata arrestata dopo che nel terreno vicino ad un capanno a sua disposizione erano state rinvenute pistole, munizioni, droga e 120mila euro in banconote, il tutto ben confezionato in scatole di polistirolo e secchi di plastica. Per questo motivo una 50enne di Porto Sant’Elpidio è finita alla sbarra ed è stata condannata a tre anni e due mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e porto abusivo di armi. La scoperta era stata fatta dai carabinieri che, dopo una certosina indagine, avevano messo a segno un blitz in uno stabile situato nella zona nord di Porto sant’Elpidio. In manette era finita una donna che mascherava la sua attività criminale dietro un’apparente occupazione di custode. L’operazione era stata frutto di un’attenta analisi del territorio, dialogo con la cittadinanza e appostamenti in una zona dove, appena un mese prima, gli uomini del Reparto operativo avevano messo a segno un blitz antidroga e dove continuavano a girare individui sospetti. Era stato così che i militari dell’Arma avevano fatto scattare l’irruzione, convinti di trovare qualcosa di scottante. Nel corso della perquisizione non era emerso inizialmente nulla di significativo, ma alcuni carabinieri avevano notato nel cortile delle zolle di terra smosse e, armati di vanghe e pale, avevano scavato, con l’ausilio di un metaldetector. All’inizio avevano rinvenuto i soldi dentro una scatola. Poco dopo, in due secchi di plastica, avvolti dentro a degli stracci, avevano trovato anche due pistole, caricatori, munizioni, attrezzature per la pulizia delle armi e una busta con 80 grammi di marijuana. Le armi erano risultate rubate in un’abitazione di Fermo diversi mesi prima, ma erano state sotterrate al massimo da quattro settimane. Pistole, droga e denaro erano stati sequestrati.

