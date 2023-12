Natale 2023, i poliziotti portano regali ai bambini ricoverati all’ospedale Murri

Fermo, 22 dicembre 2023 – Ci sono bambini che purtroppo trascorreranno il Natale in ospedale. Al “Murri” di Fermo, in questo momento, le corsie sono affollate e, per rendere un po' più gioiose le festività, i poliziotti della questura di Fermo insieme agli agenti della polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio, hanno portato giocattoli ai piccoli degenti.

Un'iniziativa che la polizia di Stato sta trasformando in un appuntamento fisso e che è stata resa possibile, anche quest’anno, in seguito al considerevole dono di materiale ludico da parte di una nota azienda locale, produttrice di giocattoli.

I poliziotti si sono recati presso il reparto di Pediatria, dove sono stati accolti dalla dirigente facente funzioni dell'Unità Operativa, Giovanna Di Corcia e dal suo staff. Insieme a loro, hanno consegnato i doni ai bimbi ricoverati, felici ed entusiasti di aprire i pacchi. I numerosi regali portati dalla polizia, sono stati anche collocati sotto l’albero di Natale presente in reparto, e saranno consegnati ai bambini e alle bambine che avranno necessità di essere ricoverati nel corso delle prossime festività.

Un’iniziativa a sorpresa per i piccoli pazienti, che rispecchia lo spirito della polizia di Stato “Esserci sempre” ed essere vicini alla gente, con particolare attenzione per le categorie più fragili come i bambini ricoverati in ospedale.