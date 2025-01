Natale a Psg e presepi: 70mila euro di contributi

L’amministrazione ha partecipato al bando regionale per la presentazione di progetti di accoglienza turistica ricavandone 70.000 euro. Evidenziato che la Regione Marche ha emanato il bando per la presentazione di progetti di accoglienza da parte di enti locali ed organismi diversi - anno 2024, suddiviso in 4 azioni distinte: Azione A: grandi eventi 2024 e/o 2025 (eventi e progetti di grande rilievo con target nazionale ed internazionale, capaci di attirare flussi di turisti e di qualificare l’offerta turistica marchigiana); Azione B: Progetti locali di accoglienza turistica 2024 (eventi e progetti di portata minore diffusi sul territorio e rivolti a target di turismo specifici); Azione C: Progetti inerenti cammini, itinerari e circuiti (interventi rivolti alla promozione di cammini, itinerari e circuiti, capaci, da un lato, di valorizzare luoghi ancora poco conosciuti della Regione e, dall’altro, di rafforzare la proposta di turismo esperienziale: dato atto che il Comune di Porto San Giorgio ha partecipato al Bando suddetto con i seguenti progetti: Azione A 2024 "Natale a Psg e il castello dei presepi; Azione A 2025: Natale a Porto San Giorgio e il castello dei presepi 2025, rilevato che la Regione Marche ha approvato le graduatorie Azione A 2024 (in cui al n.23 risulta il Comune di Porto San Giorgio con 35.000 euro e Azione A 2025 (in cui al n.20 risulta il Comune di Porto San Giorgio con 35.000 euro si è provveduto ad assegnare le somme.