Natale, approvata la mappa degli addobbi

Lo spettacolo di animazione ’La Grande Dama’ una scenografica dama al violino che con la sua bellissima voce e la sua grande gonna illuminata intratterrà il pubblico con un vasto repertorio di brani musicali natalizi. Questo l’evento con cui il 1 dicembre prossimo verrà inaugurato il Natale 2024. L’inaugurazione del Natale è una novità rispetto alle manifestazioni natalizie degli anni scorsi. E’ stata inserita dalla giunta municipale nella prima parte già decisa e varata del cartellone natalizio che prevede l’allestimento del Villaggio di Natale e delle luminarie e l’organizzazione dello stesso evento di inaugurazione del primo di dicembre, per un importo complessivo di 50.250 euro iva inclusa. Il Villaggio di Natale verrà creato in piazza Matteotti dalla Pro Loco a cui andrà un rimborso spese di 7.100 euro. Prevede il posizionamento di 2 casette in legno di 6 metri per 5 che occuperanno 10 metri per 10 ciascuna in quanto decorate all’esterno con giardino e ospiteranno ambientazioni a tema con gli elementi di arredo più caratteristici.

Il Villaggio sarà presente dal primo dicembre 2024 al 6 gennaio 2025: "L’allestimento di un villaggio natalizio rappresenta un’attrattiva per un numero considerevole di famiglie, bambini giovani" sottolinea il sindaco Valerio Vesprini. "Inoltre – aggiunge – è consuetudine dell’amministrazione provvedere durante il periodo natalizio all’installazione delle luminarie a tema e all’organizzazione di iniziative e manifestazioni al fine di far vivere nella città il senso del Natale e cercare di dare spinta alla funzione commerciale e turistica della città".

Per le luminarie la ditta incaricata ha sviluppato, previo diversi incontri con l’assessore al ramo, Giampiero Marcattili, un progetto specifico di illuminazione (con cielo stellato, costellazioni ed effetto ghiaccio) e installazioni luminose per un costo di 37.500 euro nelle seguenti: viale della Stazione, viale don Minzoni, viale Cavalloti, via Verdi, via Gentili, via Simonetti, via Giordano Bruno, via Mazzini, via Petrarca, viale dei Pini, Santa Vittoria (Albero 3D stilizzato, delle dimensioni di cinque metri per 1,6) a Pian della Noce (Albero 3D stilizzato delle dimensioni di cinque metri per 1,6). A livello di ambientazioni invece: teatro (stella 3D a 12 punte delle dimensioni di tre metri per tre) piazza Silennzi, piazza stazione e viale don Minzoni (dove verrà montata una carrozza con cavallo e stella 3D a 12 punte).

Silvio Sebastiani