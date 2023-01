"’Natale insieme’ è stato un vero successo di pubblico"

Si chiude oggi il cartellone di eventi ‘Natale Insieme’, promosso da Amministrazione, Pro Loco, associazioni e dalla parrocchia di Servigliano. "Sono stati vissuti tanti momenti artistici: concerti, mostre e serate di aggregazione – commenta Luigina Rossi, presidente della Pro Loco –. Grande apprezzamento è stato raccolto da ‘I sentieri degli asinelli erranti’, proposta dalla Sc Servigliano che ha consegnato i doni agli over 75 con quattro asinelli e i Babbi Natale, di casa in casa, dal paese alle campagne. Mentre Paolo Santoni, appassionato presepista, ha aperto le porte di Casa Natale, un lavoro minuzioso di sei mesi che ha condotto i visitatori in un percorso nostalgico culminante nella stanza di un magnifico presepe artigianale. Notevole l’emozione suscitata anche dal presepe parrocchiale nel suo messaggio di sacralità".

La comunità ha ospitato le pubblicazione di due libri di poesie di autori serviglianesi: ‘Incontri’ di Alissa Viozzi, e proprio oggi alle 16,30 nel teatro comunale ‘La teca dei souvenir’, raccolta di Giuseppe Luciani che, ha sentito il richiamo a comporre un richiamo alla natura, agli animali e alla propria anima. "Nel tracciare un bilancio – conclude Luigina Rossi– possiamo affermare che ancora una volta la comunità serviglianese ha espresso bellezza in tanti aspetti creativi che sono stati apprezzati dai visitatori, un programma la cui visibilità è stata amplificata grazie al sostegno dell’Unpli Ascoli Fermo, ringraziamo calorosamente gli enti e le persone che ci hanno supportato".

a. c.