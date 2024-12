Natale solidale a Fermo: la Comunità di Sant’Egidio organizza un pranzo per tutti

Perché il Natale sia davvero per tutti. La Comunità di Sant’Egidio da anni festeggia con un pranzo il Natale con amici anziani, poveri, soli, nelle varie città d’Italia e del mondo in cui è presente, perché sia una festa che non lasci indietro nessuno.

"Quest’anno anche nelle Marche, a Fermo, vogliamo realizzare questo pranzo," spiega Serena Andreucci, "nella solidarietà, nel contesto sociale e soprattutto nell’amicizia con le persone meno fortunate e più in difficoltà".

Il pranzo si svolgerà il 26 dicembre alle ore 13 presso i locali della parrocchia dei Cappuccini, seguirà l’arrivo di Babbo Natale con un dono per tutti gli invitati.

"La partecipazione al pranzo sarà su invito personale e saranno coinvolte diverse realtà locali per l’organizzazione, la donazione del cibo, dei regali e l’organizzazione," conclude Serena, "Avremo anche il patrocinio del Comune di Fermo".