Natale tra divertimenti, presepi e shopping

"Dal regno del ghiaccio al castello dei presepi". E’ il tema che l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, ha stabilito venisse attribuito al Natale di quest’anno, attribuendo a ciascuna componente del tema in questione una delle due parti in cui viene divisa la città, una di caratteristiche più laiche e l’altra più religiose: la prima comprensiva del viale Buozzi e piazza Matteotti è stata assegnata a il regno del ghiaccio, la seconda, il Borgo Antico, a il Castello dei presepi. Il Regno del Ghiaccio appare il più frequentato dai bambini, che poi si portano dietro i genitori, perché ad accendere la loro fantasia c’è l’igloo polare di babbo Natale. Inoltre possono divertirsi con giochi e laboratori proposti all’interno dello stesso Igloo. Senza dimenticare la presenza di una giostrina. Di gente ci si aspettava che in questo periodo ne arrivasse di più e si sbilanciasse un po’ nel fare acquisti. Invece se n’è vista un po’ di più solo i sabati e le domeniche, ma con poca voglia di spendere.

Nel castello dei presepi c’erano tanti allestimenti di valore e sono stati visitati da tantissime persone che hanno espresso il proprio gradimento ed apprezzamento.

Ma a fare il pieno di visitatori è stato, come sempre, il maxi presepio di Renata Ficiarà che si trova in esposizione nella chiesa del Crocifisso. E’ completamente meccanizzato: si compone di un migliaio di statuine, 350 meccanismi, ha degli effetti luce straordinari, occupa una superficie di 160 metri quadri. E’ chiamato presepio Biblico perché unico nel suo genere non rappresenta soltanto la Natività, ma tutti gli eventi più significativi della vita di Gesù, ad essa precedenti e seguenti. In esposizione nella sala Castellani, nel Borgo Antico, due presepi antichi della tradizione napoletana. D ei belli allestimenti realizzati a cura degli stuuudenti del liceo artistico sin piazza San Giorgio e nel Borgo Antico. Come sempre fatto l’amministrazione comunale ha curato l’illuminazione della città, espandendola a più vie rispetto all’anno scorso. sempre l’amministrazione ha curato l’illuminazione, ampliata rispetto all’anno scorso. Piazza Torino però è rimasta al buio, ma ci hanno pensato i commercianti del luogo, provvedendo per proprio conto. Ed hanno fatto bene guadagnandosi i ringraziamenti dei residenti. Da ultimo non sono mancati gli spettacoli teatrali ed i concerti. Più importanti quello di Santa Cecilia della banda cittadina e il tradizionale Concerto Gospel.