Nati per leggere alla Natali

Martedì 5 marzo dalle 17 alle 18, la Biblioteca Ada Natali di Monte Urano aprirà le porte ad una splendida iniziativa che abbraccia il mondo dei più piccoli e delle famiglie. Si chiama Nati per Leggere ed è un progetto, sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, presente in tutte le regioni italiane. Un programma che propone, gratuitamente, alle famiglie con bambini fino a sei anni di età attività di lettura che costituiscono senza dubbio un’importante esperienza per il loro sviluppo cognitivo. Un progetto che dunque arriva a Monte Urano grazie alla proficua collaborazione tra il Comune, la Biblioteca "Ada Natali", l’asscoaizione Common Bubble e i gruppi di volontari. il programma Nati per Leggere arriva anche a Monte Urano, ogni primo martedì del mese. Non sarà un evento isolato ma che sarà protagonista sempre a Monte Urano ogni primo martedì del mese e andrà dunque a diventare una tappa fissa.