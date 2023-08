Natura e cultura, tutti in bici per scoprire i borghi del Fermano

Continuano le manifestazioni estive E culturali a Magliano di Tenna. Dopo la recente inaugurazione della mostra di Alessandro Miola ‘Via Zeppilli’, con le foto dei volti degli esclusi dal manicomio di Fermo, che proseguirà fino al 10 settembre, arrivano altri due appuntamenti. Oggi il paese sarà al centro di una serie di iniziative che inizieranno al mattino, in collaborazione con Marca Fermana e il circuito di e-bike denominato ‘Borghi Ospitali. Turisti e visitatori, partiranno al mattino da Torre San Patrizio, per poi raggiungere Montegiorgio e Magliano di Tenna. Nel pomeriggio invece sarà di scena il circuito di ‘Noi Marche’ in occasione di ‘Borghi Aperti’, iniziativa alla scoperta dei tesori e sapori di Magliano, gli ospiti saranno accompagnati da una guida locale, per una passeggiata con visita gratuita del centro storico che si concluderà con l’apericena. Potranno così approfittare alle 18,30 dell’inaugurazione della mostra di pittura di Giannino Ciccola che nell’occasione presenterà il suo libro intitolato ‘La Tela del Ragno’.

La personale è allestita nel torrione medievale con ingresso da piazza Gramsci, patrocinata dal Comune e dalla Pro loco. Quando l’arte batte la malattia, potrebbe essere questo il filo che racconta Giannino Ciccola. Per diversi decenni, originario di Rapagnano e poi trasferitosi a Monte San Pietrangeli, ha svolto l’attività artigiana di meccanico ed elettrauto e nel tempo libero, si è dedicato alla pittura. Tre anni fa nonostante sia stato colpito da un ictus, ha continuato a coltivare la sua passione. All’interno della mostra si potranno ammirare opere realizzate prima che dopo tale evento, ciò sempre fino al 10 settembre, con orari 18-20 e serali 21-23 nel mese di agosto, mentre a settembre soltanto nei pomeriggi. Per le aperture nei giorni festivi contattare: 335-7826984 oppure 339-3817386.