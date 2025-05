Naufragio del ’35, domani il ricordo

Domani commemorazione solenne dei caduti in mare, 90esimo anniversario del fortunale avvenuto il 30 marzo 1935. L’Amministrazione Comunale invita la marineria sangiorgese ed i cittadini tutti alla tradizionale cerimonia di commemorazione dei Caduti in mare, che si svolgerà alle ore 11 di domani, domenica 4 maggio, nella piazza del Marinaio (spazio antistante l’istituto delle suore canossiane dove verrà celebrata la Santa Messa e deposta la corona ai piedi del monumento che ricorda i caduti in mare. In caso di maltempo, la Messa verrà celebrata nella cappella delle Suore Canossiane.