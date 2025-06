Nave Scuola della Marina. Ospiti due studentesse

Un’esperienza straordinaria attende due studentesse dell’istituto ‘Urbani’ che a luglio si imbarcheranno su una Nave Scuola della Marina Militare italiana. Un’opportunità unica e fortemente formativa per Claudia Ilari (5 B – It) e Angelica Leoni (3B – Ite), selezionate tra i sette studenti che avevano presentato la richiesta, per vivere una settimana a bordo del veliero Palinuro, che salperà dal porto di Ancona il 4 luglio, per approdare, l’11 luglio, al porto di Brindisi.

"Siamo davvero soddisfatti di aver contribuito a realizzare i sogni di queste ragazze – commenta il presidente della locale sezione Anmi (Associazione Marinai d’Italia), Vincenzo Di Donato –. Per noi è motivo d’orgoglio l’accoglimento delle domande e l’esperienza che queste studentesse avranno l’opportunità di vivere su un veliero della Marina Militare".

"Quando la nostra sezione Anmi ha chiesto di coinvolgere le scuole per proporre la partecipazione all’imbarco su una nave scuola, mi sono adoperata con il polo Urbani per diffondere l’iniziativa – commenta l’assessore all’istruzione Elisa Torresi –. L’idea ha riscosso interesse tra gli studenti e siamo orgogliosi che due ragazze siano state selezionate".