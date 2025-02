Nazionali di ciclocross: la carica dei 150 atleti

A Grottazzolina arriva il campionato nazionale di Ciclocross Csi, si sfideranno oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia divisi in 20 categoria fra maschili e femminili. E’ questo il programma che è stato annunciato ieri nella sala consiliare di Grottazzolina, che si svolgerà nel ‘Bike Park’ del paese il 15 e 16 febbraio. A presentare il programma sono stati il sindaco Alberto Antognozzi con il consigliere Loris Carucci, il consigliere regionale Andrea Putzu, il presidente del comitato Csi di Fermo Gaetano Sirocchi e infine Giampiero Conti, nella doppia veste di presidente della società ‘New Mario Pupilli’ e delegato nazionale del Csi. "Siamo orgogliosi di ospitare qui a Grottazzolina – commenta Alberto Antognozzi – il Campionato nazionale di ciclocross, ringraziamo la Csi e la società New Mario Pupilli che hanno deciso di organizzare qui questo evento che porterà in paese circa 150 atleti provenienti da tutta Italia. A Grottazzolina lo sport ha un valore importantissimo, la pallavolo con la Superlega, ma anche il calcio, il ciclismo che porta ogni giorni tantissimi giovani e giovanissimi del territorio a praticare dello sport sui nostri impianti. Noi abbiamo investito mote risorse negli anni in tutti gli impianti sportivi come è avvenuto per il Bike Park che ci ha permesso di riqualificare l’area". "Lo sport svolge un ruolo importante nella promozione del territorio – dichiara Andrea Putzu – e serve anche a destagionalizzare il turismo. Siamo felicissimi e orgogliosi che il Csi abbia scelto il Fermano per questa manifestazione". "Questo è il 6° Campionato nazionale di Ciclocross il 4° che si svolge nel Fermano – commenta Giampiero Conti – e si svolgerà in due giorni sul tracciato di circa 2,5 chilometri realizzato nel Bike Park di Grottazzolina. Sabato 15 febbraio ci sarà una gara aperta ai tesserati Csi e amatori perché la nostra associazione si pone l’obiettivo di far praticare sport a tutti, domenica 16 invece a partire dalle 8 si svolgerà il Campionato nazionale di ciclocross che vedrà la presenza di oltre 150 atleti maschili e femminili divisi in 20 categorie da 15 a oltre 65 anni. Abbiamo allestito un sistema di accoglienza con le strutture ricettive della zona, al termine della gara, si terrà un pranzo conviviale per scambiarsi i saluti dopo le fatiche del mattino, nell’occasione verranno premiati i primi 5 di ogni categoria oltre ai trofei con prodotti del territorio".

Alessio Carassai