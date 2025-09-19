"Negozi chiusi? Facciamo più eventi"

Il commercio di prossimità, in crisi, è causa di chiusure di non poche attività. Il fenomeno è particolarmente avvertito a Porto San Giorgio, il cui tessuto commerciale è composto soprattutto da esercizi tradizionali. Sui motivi della crisi e su come la sta affrontando l’amministrazione chiediamo lumi all’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, "Non è che – dice – a Porto San Giorgio i negozi chiudono e altrove no. È un fenomeno globale, un cambiamento epocale delle abitudini di consumo. L’online ha rivoluzionato tutto: un po’ come quando si andava in videoteca a prendere un film e oggi lo si guarda in streaming dal divano di casa". Gli chiediamo: l’amministrazione può davvero fare qualcosa per invertire la tendenza?

"Non possiamo sostituirci ai commercianti – spiega – ma il nostro compito è rendere la città attrattiva. Abbiamo scelto di investire in eventi e programmazioni culturali capaci di catalizzare l’attenzione. Miss Italia, la Notte Rosa, concerti di caratura nazionale, iniziative come Dinner in the Sky: tutto questo ha portato Porto San Giorgio su testate e canali televisivi nazionali, facendo parlare di noi come di una meta turistica vivace". Il paragone con realtà anche più grandi è inevitabile. "Con 16mila abitanti competiamo con città che hanno risorse triple o quadruple. Civitanova è tre volte più grande, Riccione sei volte. Eppure noi ogni mese mettiamo in calendario un evento che richiama presenze. Non sempre è facile tradurre la folla in piazza in incassi nei negozi, ma intanto la città si mostra viva e accogliente".

L’assessore sottolinea anche la capacità di adattarsi alle difficoltà. "La Notte Rosa, ad esempio, è stata pensata in due giornate: sabato piovoso non ha fermato la festa, la domenica ha salvato il bilancio dei commercianti. Sono piccoli accorgimenti che dimostrano attenzione e spirito di squadra". E sul futuro? Quali sono le prossime mosse? "Siamo già al lavoro: in arrivo la Fiera d’Autunno, Halloween, il Black Friday e poi il Natale, che rappresenta sempre un’opportunità per le attività di prossimità. Non è semplice, perché oggi la gente ha meno disponibilità economica rispetto a dieci o vent’anni fa, ma arrendersi non è un’opzione. La sfida è creare occasioni costanti per tenere viva la comunità e dare ai nostri commercianti la possibilità di intercettare nuovi clienti". Porto San Giorgio, insomma, non rinuncia a competere. "Se guardiamo il bicchiere mezzo pieno – conclude Marcattili – il nostro tessuto commerciale resiste. Certo, alcune attività chiudono, ma altre si reinventano. La parola chiave è non restare fermi: ogni crisi porta con sé anche opportunità, e la nostra città ha dimostrato di saperle cogliere".

Silvio Sebastiani