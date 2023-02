Negozi, nuove regole sulle aperture

Fari puntati sul commercio cittadino che, in questi giorni, è stato oggetto di iniziative e provvedimenti da parte dell’amministrazione. A partire da una ordinanza destinata a parrucchieri, barbieri e centri estetici, con la quale vengono ampliati gli orari delle attività che operano in questi settori, con due novità sostanziali: viene data la facoltà di restare aperti anche la domenica e di evitare la chiusura del lunedì. Per il resto, viene regolamentata la possibilità di restare aperti con orario continuato dalle 8 alle 21 (il sabato, dalle 7), con una tolleranza di mezz’ora sulla chiusura solo per ultimare trattamenti avviati. "Andiamo così a chiudere una querelle annosa sulla possibilità di consentire l’apertura domenicale – commenta il sindaco Endrio Ubaldi – per venire incontro a categorie che, negli ultimi anni, sono state penalizzate dall’emergenza pandemica e dalla vicinanza dei centri commerciali dove attività simili sono operative tutti i giorni". Dello stesso parere il presidente del consiglio, con delega al commercio, Niccolò Venanzi: "Oltre ad essere un’altra importante iniziativa per sostenere gli esercenti, l’ordinanza risulta più in linea con il progressivo cambiamento delle abitudini della clientela".

Vero è che agli addetti ai lavori, la possibilità di lavorare la domenica fa gioco soprattutto quando ci sono cerimonie o eventi particolari. Nei giorni scorsi, c’è stata una riunione con i commercianti per ragionare insieme con gli amministratori su iniziative da proporre per il periodo pasquale e avanzare alcune proposte per l’estate. Alla fine, sono stati tutti concordi nel ripetere la Lotteria di Pasqua e le adesioni che stanno arrivando sono già superiori a quelle dell’anno passato. In vista dell’estate, l’idea è di proporre una serata evento legata alla moda, con protagoniste solo attività montegranaresi: una occasione utile per valorizzare negozi e artigiani locali, per far restare in città la gente del posto e per richiamarne da fuori. Proposte che sono piaciute ai commercianti che, tra l’altro, hanno confermato anche la buona riuscita dell’iniziativa dei ‘buoni di Natale’ che è andata molto bene. E siccome ci sono ancora dei buoni che non sono stati spesi, la loro validità è stata prorogata al 15 febbraio. Infine, sono state appena inaugurate due attività: la rosticceria e pasta fresca ‘Pasta e ciccia’ e l’ampliamento del ristorante cinese ‘Taoyuan’.

Marisa Colibazzi