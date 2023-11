Negozianti senza pace, nuovo furto in centro

Sarà il caso di intervenire rapidamente con la sistemazione e il potenziamento della videosorveglianza in centro città visto che continuano a verificarsi episodi di furti. L’ultimo in ordine di tempo è stato ai danni di una parrucchieria che, tra l’altro, aveva già ricevuto la ‘visita’ indesiderata dei ladri. Ancora una volta, la titolare si è ritrovata il negozio messo a soqquadro, costretta a ripristinare il tutto e a fare i conti, al pari di suoi colleghi commercianti con il timore di essere in balia di soggetti poco raccomandabili che circolano indisturbati in centro. Una situazione che sta suscitando forti preoccupazioni e timori nei negozianti che, anche se stanno in centro città, sono costantemente sul chi va là e quando è l’ora di chiudere, c’è sempre la paura di venire presi di mira e derubati. Un allarme che si sta diffondendo nel cuore della città, minando il senso di sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali. Una situazione per la quale occorrono provvedimenti incisivi sia in termini di vigilanza, sia nel contenere i movimenti di quei soggetti che, di tanto in tanto, danno ‘spettacolo’ in centro con risse e tafferugli, e che poi girano indisturbati suscitando diffidenza e timori nella cittadinanza.