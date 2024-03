Nel 2023 il Fermano al primo posto nelle Marche con 67 denunce

I reati di violenza domestica rappresentano fenomeni multiformi e complessi. Il radicamento degli stereotipi sui ruoli di genere, da una parte, e l’atteggiamento verso i comportamenti violenti, dall’altra, sono le chiavi di lettura per comprendere il contesto culturale in cui certi tipi di relazioni trovano genesi e giustificazione. Nel 2023 gli ammonimenti del questore emessi nel Fermano sono stati nove, di cui sei per violenza domestica, tre per atti persecutori nei confronti di compagne o ex partner. Numeri in aumento rispetto al 2022 così come, dai dati forniti dall’Istat, risultano in crescita le denunce per maltrattamenti in famiglia nella provincia di Fermo: con 67 denunce nell’anno 2023 il Fermano si trova al primo posto nelle Marche. Sempre secondo i dati Istat, le denunce hanno registrato un incremento complessivo del 21,8% dal 2014 al 2023, con una progressiva risalita rispetto agli anni immediatamente precedenti. Sull’elevata numerosità per i denunciati per violenza domestica raffigurati ha probabilmente inciso una adeguata campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione, lanciata a partire dal 2013, che è stata evidentemente capace di raggiungere in maniera efficace un pubblico molto ampio, richiamando l’attenzione delle vittime di violenza. Tuttavia questo dato non deve fuorviare. Nel 2006, secondo i dati Istat del Fermano, il 97% delle donne non denunciava la violenza subita. Da allora di strada ne è stata compiuta in senso positivo: sempre secondo i recenti dati Istat, nel 2023 l’1 per mille delle donne si è rivolto a un centro antiviolenza e due su tre di loro hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Statisticamente va detto che esiste una violenza di genere legata al voler limitare la libertà di movimento e pensiero della propria compagna, moglie, ex compagna, ex moglie, che ha dimensioni molto maggiori e origini complesse. La cultura repressiva nei confronti delle donne "in quanto donne" è ancora estremamente presente. Ad agosto 2019 è entrata in vigore la legge "Codice rosso" che ha innovato e modificato la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione. Tra le novità è previsto un più rapido avvio del procedimento penale per alcuni reati, tra cui i maltrattamenti in famiglia. A tal proposito anche nel Fermano questo nuovo mezzo è stato molto utilizzato con 52 "Codici rossi" attivati.

fab.cast.