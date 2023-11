Nel centro storico di Montegranaro tornerà il presepe vivente

A distanza di quattro anni, ll periodo delle feste natalizie, torna ad arricchirsi di un evento che ha sempre richiamato folle: il centro storico di Montegranaro tornerà infatti ad accogliere la rappresentazione del presepe vivente. Il post con cui, pochi giorni fa, veniva data la comunicazione ufficiale di questa novità, non è passato inosservato in città, a conferma dell’attenzione e dell’interesse che da sempre questa iniziativa ha riscosso tra i residenti, ma richiamando nugoli di persone da tutto il circondario. "Le associazioni e i volontari tutti sono già al lavoro per una bellissima edizione" hanno fatto sapere gli organizzatori, senza aggiungere ulteriori dettagli, annunciando che il presepe vivente si terrà in due serate, il 6 e 7 gennaio 2024. "Vi chiediamo di starci vicino e di supportarci come meglio potete" è l’appello rivolto ai montegranaresi. La forza e il valore aggiunto di questa rappresentazione è sempre stata rappresentata dall’unione di tutte le realtà cittadine (oltre 30 quelle che hanno contribuito all’edizione del 2019) che fanno volontariato a vario titolo e che si riuniscono sotto l’egida dell’Ente Presepe Vivente, lavorando ognuno per la propria parte, condividendo impegni, problemi e, ovviamente, soddisfazioni. Nella sesta e ultima edizione Pre Covid, erano stati 600 i figuranti che avevano animato le scene, distribuite nei vari angoli del centro storico: un numero consistente che, tra l’altro, aveva anche indotto a tentare carta di entrare nel ‘Guiness dei primati’.

m.c.