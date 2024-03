Nel Fermano gli uffici postali a maggioranza rosa

Nel Fermano Poste Italiane si conferma azienda al femminile con una presenza di circa 350 dipendenti, di cui il 66% donne. L’Azienda a Fermo conta una rete di 53 uffici postali, 2 Centri di distribuzione e il 67% donne in posizioni di responsabilità. Inoltre, sono 31 gli uffici postali gestiti completamente da donne. La presenza femminile nel Fermano ha avuto un ruolo determinante nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Poste Italiane ha ottenuto per il quarto anno consecutivo, il riconoscimento ‘Top Employer’, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Ne è prova il Centro logistico di Porto San Giorgio, guidato da una rosa di donne e di cui Bettina Romanella è la responsabile.Si aggiungono Sara Rapetti che si occupa del monitoraggio della qualità del Centro per garantire tutti i giorni alti standard nel recapito; Antonella Marzii, dal 2010 in Poste, da 5 anni nel ruolo di caposquadra e Daniela Scibè, caposquadra del centro, ruolo che ricopre dal 2008. a.c.