Nel Fermano i redditi più bassi delle Marche Media di 19.358 euro

Fermo ha il reddito medio più basso tra le province delle Marche. I dato emerge dall’analisi condotta dalla Cgil. In provincia il reddito medio dichiarato è di "solo" 19.358 euro sulla base delle risultanze del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo. Analizzando la situazione della dichiarazione dei redditi dei fermani emerge che il reddito medio imponibile sul quale vengono poi conteggiate le tasse è pari a 18.695 euro. Il reddito medio da lavoro dipendente 17.976 euro mentre il reddito medio da lavoro autonomo è pari a 50.394 euro e il reddito medio da pensione è pari a 15.613 euro. Le spettanze medie degli imprenditori ammontano a una media di 22.595 euro e il reddito medio da partecipazioni è pari a 16.308 euro. Il reddito medio da fabbricati è pari a 1.112 euro. Complessivamente nelle Marche i redditi complessivamente dichiarati nel 2022 corrispondenti al 2021 sono pari a 23,5 miliardi di euro da 1,1 milioni di contribuenti marchigiani, con un valore medio di 21.345 euro. Rispetto all’anno precedente il reddito medio per contribuente aumenta di 981 euro, corrispondente ad un incremento del 4,8%. Come era lecito aspettarsi, si evince una netta ripresa rispetto ai valori registrati nell’anno della pandemia. Tutti i redditi medi dichiarati dai contribuenti del fermano sono sotto la media regionale che a loro volta sono inferiori alla media nazionale (22.520 euro) e alla media delle regioni del Centro (23.242 euro). Tra le province, Ancona registra il reddito medio più elevato (22.649 euro),mentre Fermo osserva il valore più basso (19.358 euro). Il 40,4% dei contribuenti marchigiani dichiara un reddito inferiore a 15.000 euro. Nella fascia fino a 26.000 euro di reddito dichiarato si colloca il 74,5% dei contribuenti marchigiani a cui corrisponde il 46,7% del reddito complessivamente dichiarato della regione. Si rilevano forti disparità nella concentrazione della ricchezza: lo 0,7% dei contribuenti più ricchi (7.700 contribuenti con reddito individuale superiore a 120 mila euro) detiene un monte reddito addirittura più elevato rispetto al 25,9% dei contribuenti più poveri (285.382 contribuenti con reddito individuale inferiore a 10 mila euro). I lavoratori dipendenti hanno un reddito medio di 19.888 euro e contribuiscono per il 51,2% dei redditi complessivamente dichiarati. Anche in questo caso il valore si attesta al di sotto della media nazionale (21.497 euro) e del Centro (21.734 euro).