Nel mirino i conti della Steat "Gestione sana nonostante i debiti Se non è così vada in tribunale"

"Spero che questa questione si chiuda qui, mi auguro che l’onorevole Ceroni nuovo presidente della Steat, cominci a lavorare seriamente per la Steat, oltre che come consulente dell’assessore regionale ai trasporti Brandoni, ma ci saranno altri che su questo interrogheranno la Regione". Sono parole di fuoco quelle dell’ex presidente della Steat, Fabiano Alessandrini, per 13 anni alla guida dell’azienda dei trasporti, oggi messo sotto accusa dall’attuale presidente Remiglio Ceroni proprio per quella gestione.

"Non abbiamo mai narrato di una azienda che va a gonfie vele – dice Alessandrini –, se fosse stato attento come socio, quando era sindaco di Rapagnano, e avesse letto la relazione ai bilanci, avrebbe capito che questa narrazione non esiste. Nei nostri bilanci si parla dei risultati positivi, chiusi in utile per più di 12 anni consecutivi, per una gestione sana, attenta e positiva, ma pur sempre con la preoccupazioni e deficit derivanti da uno storico da cui siamo partiti che era veramente disastroso. Abbiamo sempre parlato di sottocapitalizzazione dell’azienda e difficoltà su corrispettivi chilometrici e per i chilometri assegnati. Sta in tutte le relazioni al bilancio. Il famoso parco di monte Cacciù che dice esserci stato stato rifilato, è stata in realtà una operazione virtuosa che ha vissuto come sindaco e socio, la Provincia di Ascoli Piceno fu l’unica a sottoscrivere la ricapitalizzazione della Steat, con il parco, stimato 750 mila ero, a 900 mila ci è arrivato con oneri e spese e secondo il mercato di allora, e con 500 mila euro liquidi, altri non hanno aderito, nonostante il rischio chiusura, ad accezione di Monte Urano e Sant’Elpidio a Mare. Oggi mi fa sorridere che chiami a raccolta i sindaci per l’aumento di capitale. Non l’ha voluto mai fare da sindaco, oggi lo chiede agli altri, lo poteva fare anche con l’autorevolezza del parlamentare. Se la narrazione di Ceroni è corretta lo invito a portare i libri in tribunale, se così fosse ci sono delle responsabilità, del Cda, del revisore dei conti, di chi firma i bilanci, siamo pronti tutti a chiarire. Mi riservo semmai di andarci io in tribunale per chiedere conto delle sue accuse". Alessandrini spiega che parlare oggi di 8 milioni di debiti e basta non è corretto e non dà un’immagine reale dell’azienda, bisogna metterci dentro il patrimonio netto, il fondo rischi, il valore del materiale rotabile, che è di oltre 7 milioni, il valore dei depositi, Fermo, porto Sant’Elpidio, piane di Falerone e Pedaso: "I debiti sono stati in realtà investimenti, non abbiamo preso soldi perché c’era un bilancio operativo negativo, li abbiamo presi per fare operazioni e investimenti programmati attentamente. Il rinnovo del parco macchine fino a tutti gli Euro 3 è finanziato dentro quegli 8 milioni di debito. Quel finanziamento di fatto è la prova della solidità dell’azienda perché nessuna banca ti dà un finanziamento senza controllo".

Alessandrini ricorda i premi presi proprio per la gestione del bilancio, l’ultimo della Luiss in collaborazione il Il Sole 24 Ore, e tutti i controlli e i vincoli cui è sottoposta un’azienda che deve rispondere al pubblico: "Oggi sul sito Steat c’è il parco di Monte Cacciù in vendita a quasi la metà del suo valore, aree edificabile comunque, a destinazione socio sanitaria. Una svalutazione di 400 mila euro rispetto al valore iniziale. C’è una parte che poteva diventare turistico ricettiva, di certo non era il caso di svenderla". Rivendica la bontà dell’operazione sull’area Santa Lucia, tutti i passi col Demanio sono stati fatti con i sindaci con l’idea che fosse il comune a comprarla: "Il perché il Comune non l’abbia comprata Ceroni lo deve chiedere a Calcinaro, ci siamo trovati all’asta e poi a valutare cosa fare, non avendo un’alternativa che oggi pare che il sindaco metta a disposizione, miracolosamente, e gratis".

Angelica Malvatani