Nel quartiere Santa Vittoria nasce il bosco urbano

Nel quartiere di Santa Vittoria nascerà un bosco urbano. Nell’area collocata tra la zona artigianale e via Medi sono iniziati ieri i lavori di pulizia dello spazio originariamente di proprietà di una cooperativa, poi passato nelle mani del Comune.

"La prima fase è iniziata – spiega il sindaco Valerio Vesprini - . Dopo la rimozione dell’erbacce e dei rifiuti verranno effettuati dei rilievi. Saranno propedeutici per completare le successive opere e portare a compimento quello che riteniamo un investimento importante per la zona e per la città: la creazione di un bosco urbano in una zona per anni abbandonata".

L’area in oggetto ha una dimensione di circa 22.000 metri quadrati. La sua sistemazione necessità anche di opere di livellamento e di cura del verde e, successivamente, della piantumazione di essenze arboree.

"In occasione della prossima variazione di bilancio destineremo delle risorse per il completamento dei lavori – prosegue il primo cittadino - . La volontà di recuperare quello spazio era emersa anche negli incontri effettuati durante la passata campagna elettorale ed aveva visto l’interessamento del consigliere Andrea Susino".

Il bosco urbano ha caratteristiche differenti dal parco cittadino: oltre ad agevolare le politiche di rigenerazione urbana, migliora la qualità della vita nelle zone limitrofe, riduce l’inquinamento e mitiga gli effetti del cambiamento climatico.

"Al termine dei lavori vedremo la realizzazione di un bel progetto, in aderenza con gli obiettivi che l’Amministrazione si è data ad inizio mandato per la riqualificazione del territorio comunale – sottolinea il sindaco Valerio Vesprini - . La trasformazione dello spazio verde sarà emblematica, un bel passo in avanti per una zona che negli anni ha dovuto affrontare varie problematiche: verranno rimosse quelle barriere che originariamente lo delimitavano per renderlo fruibile ai cittadini. La città avrà così un nuovo ‘polmone verde’, ideale anche per momenti di relax a una manciata di minuti dal centro".