Nel regno delle calzature Arriva il brand Loro Piana

Il distretto calzaturiero del fermano ha una grande capacità attrattiva dovuta principalmente alla capacità produttiva e alle competenze che rappresentano il patrimonio di conoscenza da parte degli addetti alla fabbricazione di scarpe. Non sorprende, quindi, se sempre più brand del lusso decidono di aprire proprio nel fermano un loro sito produttivo. Nei mesi scorsi Fendi, ora è la volta di Loro Piana che ha annunciato l’apertura di una nuova fabbrica a Porto San Giorgio "dedicata esclusivamente alla produzione delle calzature e principalmente delle iconiche scarpe White Sole – sostengono i responsabili dell’azienda – realizzate in Italia e assemblate a mano da abili artigiani come tutti i prodotti della maison. Certificato Hse (health, safety, environment) e dal ridotto impatto ambientale, in questo nuovo laboratorio di cultura e stile, Loro Piana mira a tramandare il proprio savoir#faire e ad elevarlo in modo genuino e autentico, naturale seppur moderno, in un gioco sapiente tra tradizione, innovazione e creatività". La scelta di creare a Porto San Giorgio il sito produttivo è spiegato così dal management di Loro Piana: "Nella regione culla del comparto calzaturiero italiano il know-how di maestri artigiani Loro Piana, che padroneggiano l’arte suprema dell’eccellenza e della raffinatezza, si mescola con macchinari dalla tecnologia avanzata, per garantire un prodotto sempre più performante in costante ricerca e sviluppo. Nascono così le White Sole, perfetta combinazione di massimo comfort, praticità e stile impeccabile che, grazie all’altissima qualità della materia prima, all’abilità manifatturiera e alla continua sperimentazione, trascendono le convenzioni e superano la stagionalità, diventando emblema di eccellenza italiana ed eleganza senza tempo. Origine marinara ma vocazione cittadina, le White Sole si distinguono da tutte le altre calzature per quell’unica e sempre riconoscibile suola bianca, personalizzabile con il proprio nome - altro indizio della genesi nautica. Antiscivolo, leggermente trasparente e studiata per non lasciare segni sui ponti in legno delle barche, la suola è ottenuta grazie a una speciale mescola tra gomma naturale ed elementi tecnici - una ricetta esclusiva di Loro Piana per una maggiore stabilità e tenuta".

Due sono i modelli di White Sole, dal design pulito ma originale, minimalista e sinuoso, e dai colori classici alternati a quelli più brillanti, capaci di incrociare tendenze, generazioni e generi. Il primo è il polacchino Open Walk senza stringhe, caratterizzato dall’apertura brevettata: l’elastico nascosto sotto la linguetta consente di calzarlo in un unico gesto, avvolgendo completamente il piede e assecondando la camminata. Le Summer Walk sono, invece, dei leggeri mocassini - con charms nella versione femminile -, creati per sostituire le classiche calzature estive da vela con un modello dall’eleganza spontanea. Una scarpa iconica per la quale serve la maestria degli artigiani del fermano: "Vero essenziale di ogni guardaroba, le scarpe White Sole sono diventate con il tempo cifra distintiva della maison, ed è proprio per questo motivo che Loro Piana si impegna fermamente a difendere il proprio brand heritage anche adottando specifiche azioni di natura legale nei confronti di coloro che tentano di minare l’iconicità di dette calzature".

Vittorio Bellagamba