Nel segno del volley: brindisi alla Yuasa Battery

I sindaci Paolo Calcinaro, Valerio Vesprini, Michele Ortenzi e Alberto Antognozzi tutti insieme per il brindisi d’inizio stagione della Yuasa Battery Grottazzolina. Lo sport a volta sa unire il territorio. In questo caso merito della pallavolo e della storia ultra cinquantennale del club grottese, pronto a scendere in campo per il sedicesimo anno (il settimo consecutivo) in serie A2 maschile. Bagno di folla, presenze delle autorità, dei tifosi e di tanti appassionati (molti bambini in cerca di foto con i campioni) alle prime due tappe dell’evento “Yuasa Battery in tour,,,” svoltesi nel fine settimana allo chalet Doppio Zero a Lido di Fermo e allo chalet Nomad a Porto San Giorgio. Esibizioni di beach volley (gruppo diviso in 4 formazioni da tre giocatori, accese semifinali e finali), alle quali ha assistito anche l’assessore fermano Alessandro Ciarrocchi, vari momenti per le interviste, autografi, selfie. Applausi per la kermesse, ben organizzata dalla società, sono arrivati anche dal Coni, con la delegata del Fermano, Cristina Marinelli, in prima fila sia a Lido di Fermo sia a Porto San Giorgio. La Marinelli è donna di pallavolo e quindi ha unito il suo ruolo istituzionale alle sue passioni. Il raduno della Yuasa Battery non avrebbe potuto cominciare in maniera più spedita. "Le prossime tappe del tour – anticipa il presidente del club, Rossano Romiti – ora toccheranno Grottazzolina e Montegiorgio, le nostre sedi storiche, e anche centri del medio Tenna e dei Sibillini. Con il Comune di Grottazzolina, inoltre, abbiamo deciso di invitare tutti e 40 i sindaci del Fermano alla prima partita di campionato che, domenica 15 ottobre, ci vedrà impegnati in casa contro Cuneo, considerata da tutti una delle squadre più attrezzate del campionato". Da parte dei sindaci e del presidente della Provincia, Michele Ortenzi, arriva forte e chiaro il messaggio all’unisono: "E’ molto importante coinvolgere l’intero territorio, da sempre vicino allo sport. La Yuasa Battery, per importanza della pallavolo e categoria del club, rappresenta in assoluto una delle punte di diamante del Fermano e, dunque, ne siamo molto orgogliosi".

Alberto Antognozzi, sindaco di Grottazzolina, rassicura sui lavori di ampliamento del palazzetto dello sport grottese: "Rispetteremo la tabella di marcia, il palas sarà ampliato e portato a mille posti per il match contro Cuneo. Sarà, quella del 15 ottobre, una grande giornata di sport". La società quest’anno ha varato un grande programma anche da un punto di vista della comunicazione. E il roster è di primo livello, si pensa in grande. Sono arrivati atleti con palmares di tutto rispetto e con esperienze in Nazionale, il coach Massimiliano Ortenzi non nasconde le ambizioni ed è pronto alla sfida: "Abbiamo allestito una squadra importante, vogliamo stupire e stupirci. Il raduno precampionato e queste due prime tappe del tour hanno messo in chiaro un aspetto non secondario: il gruppo è pronto, sarà fondamentale il sostegno dell’intero territorio e dei tifosi".