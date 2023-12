Nel segno della cultura. Ecco la ’Card Musei’ . Allargata ai residenti di tutta la provincia

Una card che vale come un gesto di affetto nei confronti del mondo della cultura e come un regalo per sé. La card Musei, pensata dal comune di Fermo con Maggioli inizialmente solo per i residenti a Fermo, oggi è a disposizione di tutti quelli che vivono nell’intero territorio provinciale, che diventano così ambasciatori della cultura e della bellezza della città e non solo. I residenti nei Comuni della Provincia di Fermo con la card potranno, accompagnando un nuovo visitatore, accedere ai musei e alle mostre temporanee del polo museale della Città di Fermo con ingresso illimitato, lo sconto del 10 per cento su bookshop e visite guidate. Della validità di un anno, la card ha il costo intero di 8 euro e ridotto di 5 euro (età 14/25 anni, soci Fai, Touring, Italia Nostra). La Card è disponibile in tutte le biglietterie del circuito museale, dove prosegue l’acquisto delle Card da parte dei residenti di Fermo che la stanno scegliendo anche come regalo di Natale. Si può viaggiare dunque, dalla suggestiva Sala del Mappamondo, all’incanto del Rubens, dall’unicità delle Cisterne Romane al fascino del Teatro dell’Aquila, passando per la storia attraverso il museo archeologico all’ex Fontevecchia, un viaggio nei musei scientifici di Palazzo Paccaroni fino ai reperti del museo di Torre di Palme.

Senza dimenticare ‘Spiriti selvaggi. Antonio Ligabue e l’eterna caccia’ e ‘Giuseppe Pende. Realtà, sogno e visione’ le due esposizioni inaugurate lo scorso 5 dicembre a Palazzo dei Priori, nelle cui sale oltre 80 opere presentano i due geniali artisti fino a maggio 2024, curate entrambe da Vittorio Sgarbi, mentre Marzio dall’Acqua cura la mostra su Ligabue, artista di cui martedì si è celebrato il 124esimo anniversario della nascita. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una iniziativa a cui il comune crede tanto, proprio per creare una rete di amici della cultura: "E’ un operazione importante, anche di unione territoriale perché in questo modo tutti i cittadini della provincia si possono rendere ambasciatori delle nostre bellezze e peculiarità. È un’operazione di apertura e di allargamento della nostra mentalità sia come territorio che di consapevolezza della nostra bellezza: per questo conto tanto sul passaparola dei residenti della provincia".

Per l’assessore Lanzidei si tratta di un modo per far conoscere sempre meglio il patrimonio fermano che è in realtà a disposizione di tutti, si può cominciare nei prossimi giorni, in occasione di tre iniziative da prenotare al numero dei musei. Oggi pomeriggio alle 16,30 è prevista una visita guidata alla scoperta dei musei scientifici; il 26 dicembre ore 10:30 visita guidata ai dettagli della Casula al Museo Diocesano; il 30 dicembre alle ore 17 l’iconografia della Madonna con il Bambino a Palazzo dei Priori. Per informazioni sui Musei di Fermo contattare il numero 0734 217140.

Angelica Malvatani