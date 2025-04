Nel segno di Isabella. Un viaggio nei misteri del pensiero e della scienza

La salute della mente, l’intelligenza umana e quella artificiale, un viaggio nei misteri del pensiero e della scienza con una donna straordinaria da celebrare. Un grande successo il convegno di neurologia che si è tenuto al teatro dell’Aquila, alla presenza di oltre cento specialisti, per ricordare la giovane neurologa scomparsa un anno fa, Isabella Paolino. Particolarmente apprezzato il momento di riflessione che ha visto tra gli ospiti anche il docente universitario Emanuele Frontoni che ha ricordato l’importanza della mente umana, per dare impulsi e possibilità a quella artificiale. Commoventi i momenti durante i quali è stata ricordata la dottoressa Paolino, nel suo nome anche un premio dedicato ad un giovane ricercatore, quest’anno assegnato a Riccardo Tiberi, mentre alla famiglia di Isabella è stata consegnata una targa per intitolare ad Isabella Paolino il Centro Cefalee di Fermo che lei ha fatto nascere e crescere.

"Per me Isabella è innanzitutto una carissima amica, per tutti è stata una grande professionista, un medico ed una donna generosa, vitale ed infaticabile, spiega il promotore dell’evento, il primario Patrizio Cardinali, Ripercorrere la sua parabola di vita e di affetti è stato commovente e soprattutto entusiasmante. L’evento è riuscito perché tutti davvero hanno contribuito a metterci qualcosa di loro, un pezzetto di strada condivisa con Isabella. Le relazioni neurologiche sono state molto interessanti, si è discusso di malattie neurologiche, sfide future, Cefalea, Parkinson e Demenze, le patologie più amate da Isabella. Abbiamo potuto ascoltare a confronto le riflessioni di esperti internazionali nel campo dell’intelligenza umana ed artificiale. Le eccellenze delle neurochirurgie marchigiane si sono confrontate con professionalità e garbo".

La giornata si è conclusa con un video conclusivo realizzato dalla sorella di Isabella, Maria Rita, accompagnato da brani musicali suonati da Mauro Rosati e Giulio Spinozzi, che ha profondamente commosso tutta la platea. "Il nostro impegno è quello di dare seguito al Memorial Isabella Paolino. Ci rivedremo l’anno prossimo, da oggi Isabella la sentiamo più vicina", ha concluso Cardinali.