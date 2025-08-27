Nel segno di Monterubbianesi: "Nasce il fondo don Franco"

Lui, un sognatore, un animatore. "Dava fiducia a chiunque incontrasse e la fiducia è una qualità rara", racconta don Vinicio Albanesi. Lei "donna eccezionale", con limiti fisici gravi che non le impediscono di sognare la vita piena. Sono Don Franco Monterubbianesi e Marisa Galli, anime sempre vive per chi ha avuto la fortuna di conoscerli. Insieme hanno fondato la comunità di Capodarco e insieme sono stati ricordati sulla terrazza della grande casa che guarda verso il mare, sempre nel nome dell’accoglienza.

"Marisa ha una capacità interiore fortissima, è umile e di fede incrollabile, ricorda don Vinicio Albanesi, affianca don Franco e nel Natale del 1966, con altre persone, danno vita a questa utopia rivoluzionaria, divenuta storia concreta. Un sogno che può essere realizzato solo insieme: da qui l’idea della Comunità".

Il sindaco del Comune di Fermo ha annunciato attraverso il dono di una targa, l’intestazione a don Franco, del nuovo centro riabilitativo sociale in corso di realizzazione nell’area ex Conceria, che avrà i requisiti dell’accoglienza e dell’inclusione, principi dei quali egli ha fatto la sua missione di vita, si legge nella targa dedicata.

Presente all’incontro anche Marco Rotoni, sindaco di Servigliano, dove è la casa che don Franco sognava di dedicare ai giovani del mondo. In sua memoria inoltre, la Comunità Nazionale di Capodarco ha dato avvio al fondo don Franco. Supporterà i giovani in situazioni di fragilità a perseguire concretamente il loro progetto di vita attraverso l’erogazione di borse di studio e di inserimento lavorativo.

"Siamo stati molto colpiti dalla numerosa presenza che è testimonianza dell’affetto e della riconoscenza di molte persone verso l’attività di Don Franco. Vogliamo ringraziare tutti i presenti e chi nell’impossibilità ha voluto inviarci un messaggio. Il fondo per don Franco ha l’obiettivo di perseguire il suo principale impegno nel dare concretezza ai progetti di vita dei giovani in situazioni di fragilità, attraverso l’erogazione di borse di studio e lavoro".

Chi vuole può aiutare a perseguire l’opera di un sacerdote eccezionale, anche con un piccolo contributo, e testimoniare così il ringraziamento e il riconoscimento all’opera di don Franco Monterubbianesi, si può fare agilmente attraverso la piattaforma di crowdfunding sul seguente link https://gofund.me/c7a05b37, oppure anche tramite bonifico bancario al seguente Iban IT96T0849169660000080182441 Intestato a Comunità Nazionale di Capodarco, Causale: Fondo Don Franco Monterubbianesi. Le donazioni e l’utilizzo dei fondi raccolti saranno rendicontati e visibili sul sito www.comunitadicapodarco.it

Angelica Malvatani