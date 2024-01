Nella chiesa di San Michele Arcangelo l’ultimo saluto a Matteo Monti

Si terrà oggi alle 10,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano, il funerale di Matteo Monti, il giovane papa di 39 anni deceduto lunedì mattina in seguito ad un incidente stradale. Una tragedia che ha scosso due comunità, quella che si è consumata intorno alla mezzanotte fra venerdì e sabato scorso lungo la strada starale ex 210 Faleriense in località Osteria di Rapagnano. Matteo Monti stava viaggiando a bordo della sua Fiat Idea, quando per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, si è scontrato frontalmente con una Lancia Y che viaggiava in senso opposto. I sanitari del 118 valutate le condizioni hanno trasferito in codice rosso Matteo Monti, prima al pronto soccorso di Fermo e successivamente al Torrette di Ancona, dove lunedì mattina si è spento a causa di complicazioni insorte. Ieri la salma era stata alloggiata presso la Casa del commiato a Servigliano, dove si è riversato un flusso costante di persone, compresi gli amici e rivali di tutti i rioni di Servigliano, che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Oggi il funerale nella città che lo ha accolto dopo il matrimonio con Catia, da cui ha avuto due bellissime bimbe. a.c.