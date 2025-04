Nella Collegiata sarà visitabile il restauro della tela ‘L’Annunciazione’

All’interno della programmazione dei percorsi di valorizzazione dei ‘Sibillini romantici’, il Comune di Amandola ospiterà due eventi dedicati alla promozione culturale e paesaggistica del territorio. Presso i locali della Collegiata nel centro storico di Amandola, dove sono stati allestiti gli spazi che hanno ospitato le opere d’arte salvate dal sisma del 2016, è stato allestito anche un programma di restauro delle opere d’arte, e per questa primavera è stata organizzata una occasione molto speciale, ovvero l’apertura al pubblico delle opere di restauro di una tela, nello specifico il quadro de ‘L’Annunciazione’, che sarà visitabile al pubblico nei giorni 25, 26 e 27 aprile con orario 10-13 e 15-19 per l’avvio della fase di restauro con la pulitura. La stessa operazione sarà replicata con il medesimo orario nei giorni 23.24 e 25 maggio per assistere alle fasi finali di pittura e verniciatura della stessa opera.

II programma non si chiude qui, infatti, sabato 3 maggio con partenza alle 8,45 dal bar ‘Conchiglia’ di Montedinove, partirà la passeggiata turistica - naturalistica ‘Strada Romantica dei Sibillini’; un percorso di circa 45 chilometri con difficoltà media, che attraverserà i comuni di Montedinove, Rotella fino a raggiungere Amandola sfruttando sentieri e strade di grande impatto paesaggistico. L’evento curato dalla ‘Bici Club Sibillini’, rappresenta una bella occasione di promozione turistica del territorio, la prenotazione obbligatoria, massimo 50 persone per informazioni rivolgersi al numero 3483709691.

a.c.