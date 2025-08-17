Nella rete dei carabinieri. Girava su una moto rubata con droga e attrezzi da scasso

Girava con una moto rubata, armato di coltello e con addosso droga e un grimaldelli. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Fermo, nel corso di uno specifico servizio teso alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, avevano denunciato un 35enne di origini tunisine. Il nordafricano, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e, pertanto, dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli, porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Quando era stato fermato dai militari dell’Arma alla guida del mezzo a due ruote, risultato poi oggetto di furto, il giovane era stato perquisito ed era stato sorpreso con un coltello a serramanico, un giravite e della sostanza stupefacente, di tipo crack.

Tutto era iniziato quando ad una pattuglia dell’Arma fermana, che si trovava ad operare nel territorio di Porto Sant’Elpidio, non era sfuggito il transito, in una via centrale, di una moto che procedeva con fare sospetto. I carabinieri avevano così deciso di bloccarla. Dal controllo, infatti, era emerso che era stata rubata, pochi giorni prima, proprio a Porto Sant’Elpidio, ad un uomo del posto che ne aveva denunciato il furto presso la locale stazione dell’Arma. A quel punto, però, oltre che sul veicolo, il controllo era stato esteso anche al conducente che era stato sottoposto a perquisizione personale. Ed anche questa volta il fiuto investigativo dei carabinieri non aveva fallito visto che all’interno dello zaino che il 35enne portava a tracolla, erano occultati un coltello della lunghezza complessiva di circa 15 centimetri, un grosso cacciavite e circa 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack. Gli uomini dell’Arma, dopo aver restituito il mezzo a due ruote al legittimo proprietario, avevano proceduto al sequestro dello stupefacente e degli oggetti rinvenuti.

Per il tunisino, ovviamente, era scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo, per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli, porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

L’extracomunitario si era beccato anche una segnalazione alla prefettura di Fermo per la detenzione della sostanza stupefacente destinata ad uso personale.

Fabio Castori