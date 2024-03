‘Nella rete del Santo’ . Finanziato il progetto che riguarda il patrono

Il Comune ha partecipato al bando regionale sull’accoglienza turistica ed è stato ammesso a finanziamento per 2.500 euro con il progetto ‘Nella rete del Santo’ che riguarda il patrono San Serafino. "Intendiamo valorizzare questa figura favorendo la creazione di una rete tra gli enti istituzionali e i soggetti privati che condividono il culto, anche in prospettiva turistica e culturale" spiegano gli amministratori che hanno ritenuto di dover utilizzare il finanziamento regionale per la ristampa de ‘La vita di San Serafino da Montegranaro laico cappuccino’. A supporto di questa decisione c’è la considerazione che l’attaccamento al santo patrono varca i confini della città, della provincia, della stessa regione e che, perciò, dando il giusto risalto e la dovuta diffusione a questa figura, il paese natio del Santo ne potrà beneficiare anche a livello turistico. "L’attaccamento a San Serafino raggiunge i più lontani confini d’Italia e d’Europa e considerando che il progetto intende coinvolgere tutti i Comuni marchigiani e quelli fuori dai confini regionali – proseguono gli amministratori – in una serie di iniziative ed eventi di vario genere".