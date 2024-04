"Nelle aree montane manca tutto. La nostra salute non vale di meno"

"Sei anni dalla fondazione del Comitato per la tutela della salute dei cittadini dei Sibillini, ma ancora i servizi sanitari per le urgenze nell’area montana tardano ad arrivare". E’ stata Luisa Di Venanzi, presidente del Comitato per tre mandati consecutivi, a proporre una cronistoria di quando avvenuto della sanità dopo il sisma. Il 4 aprile 2018 si costituì ufficialmente ad Amandola il Comitato spontaneo per la tutela della salute dei Sibillini, ma il comitato iniziò a lavorare subito dopo il sisma del 2016, avviando una raccolta di firme; sottoscritta da circa 3mila persone per chiedere il ripristino immediato dei servizi sanitari erogati dal vecchio ospedale Vittorio Emanuele II di Amandola.

"Il vecchio ospedale era recuperabile – spiega Di Venanzi – ma quello che avvenne dopo è noto. Tutti i soldi del terremoto, compresi una donazione di 5 milioni di euro da parte della Regione Marche (provenienti dalla società russa Rosneft), sono stati utilizzati per costruire il nuovo ospedale dei Sibillini. Con l’aggiunta sempre da parte della Regione Marche, si è arrivati ad avere un vero ospedale, con arredi e macchinari consoni. Cosa che altrimenti non avremmo mai avuto, al di là dei proclami. Come previsto dal nostro Comitato nell’assemblea dell’aprile 2019. i tempi di attesa si sono prolungati, avvicinandosi ai 10 anni da noi previsti, con una spesa che dovrebbe aggirarsi sui 36 milioni di euro, a fronte dei circa 19 milioni improntati dalla vecchia amministrazione Ceriscioli".

Poi si passa ad analizzare la situazione attuale dei servizi erogati nell’area montana. "Nel 2018 è stata riportata all’interno del Vittorio Emanuele II solamente la dialisi – conclude Di Venanzi -. Poteva essere fatto di più, in attesa del nuovo nosocomio? Certamente sì. Oggi continuiamo a batterci per assicurarci che venga rispettato quanto stabilito nell’ultimo piano socio sanitario per l’ospedale del Sibillini di Amandola, che dovrà essere a tutti gli effetti il secondo ospedale della nuova azienda sanitaria territoriale del Fermano. Quello che ci preme maggiormente è il dover constatare una disparità di servizi sanitari specialmente nelle emergenza urgenze, con scarse coperture in un territorio vasto come il nostro. I cittadini montani non dovranno più essere di serie B, perché la vita di una persona ha il medesimo valore ovunque si trovi a vivere, e non si deve arrivare ad estremi rimedi per poter ottenere ciò che spetta di diritto".

Alessio Carassai