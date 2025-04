Nelle casse del Comune quasi due milioni

Un avanzo di amministrazione di 1.800.000 euro: è il dato caratterizzante il rendiconto per l’esercizio finanziario 2024 che sarà posto all’esame ed approvazione del consiglio comunale nella seduta convocata alle ore 19 di martedì. L’avanzo costituisce un tesoretto a niente male a disposizione dell’amministrazione le emergenze che non mancano mai. Secondo una scuola di pensiero che lega un consistente avanzo amministrativo alla scarsa capacità gestionale di chi non riesce a spendere tutto quello di cui dispone. Non riteniamo sia il caso dell’attuale amministrazione che non lesina certo contributi e giustamente tiene conto anche del fatto che, come riferisce lo stesso sindaco Valerio Vesprini: "una buona parte dell’avanzo è dovuta al recupero da parte degli uffici comunali competenti degli importi relativi all’evasione e all’elusione fiscale che non possono essere sempre quantificabili, certi e disponibili".

In ogni modo il consuntivo 2024 testimonia una situazione finanziaria del comune sana, tanto che – sottolinea il primo cittadino - non si è reso necessario ritoccare la tassazione e neppure le tariffe dei servizi a domanda individuale. Non subiranno aumenti neppure le tariffe Tari per l’anno 2025, che sono all’ordine del giorno e saranno approvate nel consiglio comunale di martedì prossimo" Vesprini mette altresì in evidenza che i dati relativi al rendiconto 2024 manifestano il rispetto degli impegni assunti nel documento contabile preventivo, quali il sociale, il territorio, l’ambiente e il servizio di igiene ambientale, il contenimento delle spese per il personale. Secondo lui uno degli aspetti salienti è stata la riduzione del personale, avviata negli anni scorsi dagli altri Comuni in adesione agli indirizzi della politica nazionale e, a differenza del passato, in cui il trend della ‘macchina comunale’ andava in controtendenza, dall’inizio dell’esperienza amministrativa dell’attuale giunta, il numero dei dipendenti è sceso da 103 a 93 unità.

Aggiunge poi che rilevanti sono stati i fondi destinati al Sociale, al territorio e all’ambiente, incluso il servizio di igiene ambientale (circa il 23% dell’intera spesa corrente) anche per consentire la necessaria manutenzione del patrimonio arboreo. In chiusura la dichiarazione – chiosa del primo cittadino: "Il positivo scenario maturato evidenzia la necessità di continuare ad agire principalmente su due leve: l’analisi ed il recupero di efficienza della spesa corrente ed il miglioramento delle capacità di riscossione dell’Ente delle proprie entrate".

Silvio Sebastiani