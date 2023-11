Nelle contrade si rinnovano le cariche

L’attività delle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta non conosce sosta. E’ di qualche settimana fa la notizia della riconferma nel loro ruolo di Priori in carica dal 2020, di Luigi Volpi per la contrada biancoviola Nobile Fiorenza e di Emiliano Foglini per l’altra contrada ‘intra moenia’, la giallofucsia Campolege. Il 26 novembre toccherà ai contradaioli di Pila e Torre di Palme decidere se rinnovare il mandato ai Priori Francesco Catini e Samuele Bruni, rispettivamente in carica dal 2016 e 2015. Nel frattempo il lavoro della Cavalcata si sta concentrando sul Natale con la suggestiva riproposizione del Presepe Vivente alle Cisterne Romane (5-6-7 gennaio). A breve il pranzo della contrada San Martino, per i festeggiamenti del Santo, domenica prossima nella sede di vicolo Torto.