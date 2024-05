In occasione della settimana nazionale della celiachia nell’ambito della quale l’Associazione italiana celiachia (Aic) invita i Comuni e le scuole ad aderire al progetto ’Tutti a tavola tutti insieme’ per promuovere nelle mense scolastiche un menù senza glutine per tutti i bambini e le bambine, nella giornata di oggi la Fermo Asite, che cura il servizio di refezione scolastica per le scuole comunali, preparerà un menù speciale senza glutine per tutti i bambini e le bambine che usufruiscono del servizio mensa degli istituti scolastici del Comune. Il menù comprenderà un primo, un secondo, contorno, pane e dessert. Si tratta di un’iniziativa che a Fermo si svolgerà in collaborazione con Aic Marche.