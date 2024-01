Nelle scuole cinque depuratori dell’acqua

Il periodo di chiusura delle scuole per le festività è servito all’amministrazione comunale per interventi di ordinaria manutenzione nelle varie scuole. In particolare, il personale dell’Ufficio tecnico, è intervenuto nelle elementari capoluogo per il ripristino del cornicione esterno in predenza messo in sicurezza perché ammalorato. Altro intervento di rilievo i lavori alla Borgo Rosselli, dove sono stati sostituiti i corpi illuminanti con nuovi a led. Inoltre 5 depuratori dell’acqua sono stati allestiti in altrettanti sedi scolasedi scolastichei. Si tratta dell’Infanzia Aporti, Infanzia Borgo Costa, Infanzia Borgo Rosselli, Primaria De Amicis e Primaria Borgo Rosselli: "Il servizio, che andrà a migliorare la qualità dell’acqua, sarà la novità che studenti e insegnanti troveranno al rientro nelle scuole domani, 8 gennaio – spiega l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini - . E’ una miglioria che avevamo in mente di apportare; è stata resa possibile con la collaborazione del Rotary Club Porto San Giorgio, che intendo ringraziare. Dal presidente Gianluca Rocchetti abbiamo ricevuto in dono il contributo necessario per installare gli apparecchi". Secondo Rocchetti "la donazione rispecchia appieno lo spirito di servizio del Rotary e rafforza il rapporto con le istituzioni e la cittadinanza".