"Nelle spese culturali del Comune ci sono anche evidenti insuccessi"

Continua a far sentire la propria voce critica il gruppo di minoranza di Fd’I il cui capogruppo, Gionata Calcinari, stavolta, fa le pulci ai soldi spesi dall’assessorato alla cultura per eventi flop per poi puntare il dito su mancati interventi di manutenzione ordinaria di strade, impianti sportivi, scuole. "Stando alle informazioni fornite dall’ufficio cultura, in tre anni, il Comune ha speso per servizi offerti dall’Amat circa 7-800mila euro. Di sicuro, in questa cifra rientrano le stagioni di prosa, il festival jazz e altro ma – stigmatizza Calcinari – ci sono anche somme cospicue per eventi che si sono rivelati evidenti insuccessi". Il riferimento è, in primis, al MayDay festival: "Per questa iniziativa il Comune ha speso 30.800 euro, cifre ufficiali contro i presunti 18-20mila euro. Una cifra ragguardevole che è stata completamente sperperata considerato che ai concerti non c’era quasi nessuno e, per di più, i concerti erano pure a pagamento, Un evento mal organizzato e mal pubblicizzato che, va detto, non ha nulla a che fare con il MayDay organizzato con successo nei primi anni del festival di musica indipendente da un team di ragazzi del posto". Ma Calcinari ha da ridire anche sui 12.800 euro che il Comune ha versato per l’associazione che ha proposto gli ‘Aperitivi nel borgo’, "una iniziativa che si sarebbe potuta organizzare benissimo in proprio, coinvolgendo le associazioni cittadine, anziché pagare un soggetto esterno che ha portato qualche cuscino e qualche divanetto mentre tutto il resto dei costi è stato a carico del Comune e delle attività che hanno aderito". Facendo la somma, "il Comune ha speso oltre 40mila euro solo per due eventi, di cui uno è stato un flop". In conclusione: "Si sperperano denari pubblici e poi, non si trovano risorse per le manutenzioni ordinarie".

m. c.